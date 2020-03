Koronawirus: Trwa specjalna kampania "MAP dla Polaków"

MAP przypomina, by dla bezpieczeństwa do niezbędnego minimum ograniczyć wychodzenie z domu, włączyć się w pomoc seniorom i niepełnosprawnym, często myć ręce, zakupy zaś robić online. Przekaz skierowany jest m.in. do osób, które ze względu na wykonywany zawód w okresie zagrożenia koronawirusem nie mogą pozostać w domu.

Ministerstwo przypomina numer infolinii NFZ 800 190 590 oraz dedykowaną stronę gov.pl/koronawirus i apeluje: "Nie lekceważ objawów choroby". Outdoorowa kampania edukacyjna jest dopełnieniem działań spółek skarbu państwa na rzecz społeczeństwa. Będą one oznaczane hasztagiem #MAPdlaPolaków.

– Wszystkie spółki skarbu państwa aktywnie włączają się w akcję przeciwdziałania szerzeniu się epidemii koronawirusa. Takie sytuacje pokazują jak ważne jest, by państwo miało w swoim ręku takie instrumenty. W obecnej sytuacji spółki z dnia na dzień przestawiają swoją produkcję, by wspomóc walkę z wirusem. Obecne działania tych przedsiębiorstw, to nie tylko wyraz społecznej odpowiedzialności biznesu, ale także tak ważnego obecnie patriotyzmu gospodarczego – mówi Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Kampania oparta jest o znajdujących się w całej Polsce 20 tys. ekranów LCD udostępnionych bezpłatnie przez sieć Screen Network, lidera z obszaru Digital Out of Home. Kreacją i wykonaniem kampanii zajęła się agencja CoolCompany.

Akcja MAP wpisuje się w światowy trend, gdzie na ulicach miast pojawiły się podobne nośniki z materiałami informacyjnymi i prewencyjnymi.

Obok mediów społecznościowych, serwisów internetowych, wielkopowierzchniowe ekrany służą do natychmiastowej reakcji na bieżące wydarzenia i umożliwiając bezzwłoczną publikację istotnych komunikatów docierają do milionów Polaków każdego dnia.

– W obliczu tak dużego zagrożenia, nasza firma bez wahania podjęła decyzję o wsparciu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie zdrowia publicznego – tłumaczy Agnieszka Godlewska, prezes Screen Network.