Już 12 ofiar koronawirusa w Polsce. Kolejne przypadki zakażenia

"Jestem lekarzem. Mówię to, co myślę...". Szumowski o wyborach prezydenckich

Jestem lekarzem. Jeśli mam decydować o zdrowiu i życiu Polaków, to mówię to, co myślę i tak będzie zawsze – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, zapytany o ewentualne naciski związane z zaplanowanymi na maj wyborami prezydenckimi.