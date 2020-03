Scenariusz włoski w Polsce? Minister zdrowia: Nie jestem w stanie zapewnić, że tak nie będzie

Szef resortu zdrowia był gościem porannej rozmowy portalu Gazeta.pl. Pytany, czy może zapewnić, że w Polsce nie powtórzy się scenariusz włoski czy hiszpański, gdzie nie wszyscy mogą liczyć np. na niezbędny sprzęt medyczny, minister stwierdził, że oczywiście nie może złożyć takiej deklaracji.

– To zależy od tego, jak będziemy się zachowywali; nie od tego, ile będziemy mieli sprzętu w Polsce. (…) Jak widzimy scenariusz włoski czy hiszpański, to widzimy, że choć mają dużo sprzętu i są to bogate kraje, to w efekcie lekceważenia zaleceń, by zostać w domu, sytuacja wymknęła się z pod kontroli – wskazał. – Jeśli zachowamy dyscyplinę; jeśli będziemy w domu,(…) jeśli będziemy zachowywać się solidarnie, ze wzajemną życzliwością, ale z dystansem, to wtedy mamy szansę spłaszczyć krzywą na tyle, żeby każdy pacjent miał szanse na leczenie – dodał.

Koronawirus w Polsce

W komunikacie opublikowanym w czwartek rano Ministerstwo Zdrowia przekazało, że są 34 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych.

Nowi pacjenci to: 9 osób z woj. lubelskiego, 6 osób z woj. śląskiego, 4 osoby z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osoby z woj. pomorskiego, 3 osoby z woj. wielkopolskiego, 3 osoby z woj. małopolskiego, 3 osoby z woj. warmińsko-mazurskiego oraz po jednej osobie z woj. świętokrzyskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego.

Ministerstwo z przykrością informuje, że w szpitalu w Koszalinie zmarł 67-letni mężczyzna zakażony koronawirusem, który miał choroby współistniejące. "Natomiast w szpitalu w Kaliszu zmarł 75-letni pacjent zakażony koronawirusem, ale bezpośrednią przyczyną zgonu w tym przypadku nie był COVID-19. Dlatego pacjent ten nie zostaje włączony do statystyk osób zmarłych z powodu koronawirusa" – wyjaśniono w oświadczeniu.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w całej Polsce wzrosła do 1085. 15 osób zmarło.