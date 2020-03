Hołownia: PiS wziął 38 mln Polaków na zakładników obsesji utrzymania władzy

Kandydat na Prezydenta RP mówił w Radiu Plus, że władza rękami i nogami broni się przed wprowadzeniem jednego ze stanów nadzwyczajnych. – Boi się tego w każdym możliwym obszarze. Nie przekładając egzaminów ósmoklasisty, nie przekładając matur choć dawno powinna to zrobić, a teraz tłumacząc, że Sejm może normalnie pracować tylko zrobi to przez tableta. Bo to oznaczałoby przyznanie, że trzeba przełożyć wybory prezydenckie – mówił.

Zdalny Sejm? "Bałagan jakiego świat nie widział"

Szymon Hołownia był też pytany w Radiu Plus o nowy tryb działania Sejmu.

– Nawet jeżeli posłowie uchwalą tryb pracy zdalnej i to tak zostanie podany w wątpliwość przez konstytucjonalistów, ponieważ Sejm obraduje na posiedzeniach. Po drugie zostanie podany w wątpliwość i słusznie przez specjalistów od bezpieczeństwa. Żyjemy w świecie, w którym otaczają nas różni ludzie, którzy mają ochotę dłubać w tego typu rzeczach. Sytuacja, w której poseł głosuje z domu, z niezabezpieczonej sieci wi-fi, przy pomocy loginu i hasła, które przychodzą w jednym mailu, czy SMS to ewidentnie złamanie procedur bezpieczeństwa. Jeszcze może zawiesić się tablet, albo połączenie w trakcie głosowania i nie będzie wiadomo czy robić reasumpcję, czy nie. To będzie bałagan jakiego świat i Polska nie widziały – ocenił.