Schetyna krytykuje posłów PO. "To nie przystoi"

W trakcie wczorajszego posiedzenia Sejmu oraz przez jego rozpoczęciem, posłowie opozycji znaleźli czas na aktywność w mediach społecznościowych. Politycy m.in. pozowali do selfie i nagrywali filmiki, a czasami środki ochrony osobistej stawały się obiektem żartów.

O zachowanie posłów opozycji, w poranku radia RMF FM, byłego lidera PO Grzegorza Schetynę zapytał Robert Mazurek.

– To nie przystoi – komentował Schetyna. – Sytuacja jest zdecydowanie poważna. Ale jest też inna niż zwykle, więc chyba niektórzy, nie do końca czując powagę sytuacji, chcieli udokumentować swoją obecność w Sejmie w takim szczególnym momencie – ocenił polityk.

Sejm przyjął zmiany w regulaminie izby

Wczoraj Sejm przyjął zmiany w regulaminie umożliwiające prowadzenie posiedzenia Sejmu i głosowanie "z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej". Mogą one być zastosowane w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, wojennego lub klęski żywiołowej, ale także stanu epidemii. To oznacza, że w ten właśnie sposób Sejm przyjmie zapisy tzw. tarczy antykryzysowej.

Posłowie jednomyślnie poparli poprawkę Lewicy, by z warunków ogłoszenia obrad zdalnych wykreślić stan zagrożenia epidemicznego. Przyjęto też poprawkę PSL-Kukiz15, by ta zmiana regulaminu obowiązywała tylko do 30 czerwca 2020 roku.

O przyjęciu trybu zdalnych obrad ma decydować marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Kancelaria Sejmu ma zapewnić wszystkim posłom dostęp do środków elektronicznych. Wzór i tryb wniosku w tej sprawie marszałek ma określić w zarządzeniu. Posłowie będą mogli potwierdzać swoją obecność przez zalogowanie się w systemie. Wystąpienia posłów mają być ograniczone czasowo, w zależności od typu do 3, 5 lub 15 minut (wystąpienie w imieniu klubu). W debacie nad daną sprawą poseł będzie mógł zabrać głos tylko raz.