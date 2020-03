Spór o Tarczę Antykryzysową. Prezydent Duda dzwoni do marszałka Grodzkiego

Rozmowa pomiędzy marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim a prezydentem Andrzej Dudą dotyczyła pakietu „Tarczy Antykryzysowej”, który w nocy przyjął Sejm.

Po apelu premiera, Grodzki zgodził się przyspieszyć prace Senatu i zwołać posiedzenie już w poniedziałek. Nie wiadomo jednak, czy Senat przyjmie projekt w takiej formie, w jakiej został on zaakceptowany przez posłów, czy będzie koniecznie odesłanie go ponownie do niższej izby. O przyspieszenie prac poprosił marszałka Senatu także prezydent.

„Odbyłem dobrą rozmowę z Panem Marszałkiem Tomaszem Grodzkim. Zaapelowałem do Pana Marszałka o jak najszybsze procedowanie w Senacie tzw. tarczy antykryzysowej” – podkreślił na Twitterze Duda.

„Obaj zgodziliśmy się, że ustawa powinna trafić do mojego podpisu przed 1 kwietnia. To ważne. Liczy się każdy dzień” – dodał prezydent.

"Tarcza antykryzysowa" przyjęta przez Sejm

Za pakietem "Tarczy" zagłosowało 343 posłów, przeciwko było 73; 19 posłów wstrzymało się od głosu. Sejm przyjął pakiet ustaw dzisiaj nad ranem.

"Tarcza Antykryzysowa” obejmuje 5 filarów: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz program inwestycji publicznych W realizację pakietu „Tarczy” będą zaangażowane takie instytucje jak m.in. Polski Fundusz Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu. Posłowie przyjęli w trakcie obrad zapisy rozszerzające kompetencje PFR, tak by Fundusz mógł efektywnie wspierać przedsiębiorców.

Wśród zapisów „Tarczy” jest m.in. zwolnienie mikrofirm i samozatrudnionych z płacenia ZUS przez 3 miesiące czy świadczenia postojowe.