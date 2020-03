Libicki kontra Mazurek. "Jak to pan tego nie pamięta? Pan się tym chwalił"

W trakcie audycji prowadzący program Robert Mazurek zapytał Libickiego o sytuację z 2014 roku, kiedy polityk chwalił się, że „zabrał darmowe leki emerytom”. Chodzi o złożenie wniosku o odrzucenie projektu przyznającego najbiedniejszym emerytom darmowych leków.

– Czy Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z panem o pańskich poprawkach w 2014 roku? – pytał Mazurek, przypominając kontekst tamtych wydarzeń. – To była poprawka dot. darmowych leków dla najbiedniejszych emerytów, czyli tych, którzy dostawali do 850 zł. miesięcznie i mieli więcej niż 75 lat. To było 100 tys. osób. I jak się nazywał senator, który zgłosił poprawkę odbierającą im ten przywilej? – pytał dalej dziennikarz.

– To byłem ja – przyznał Libicki. – Rozmawiał pan wtedy z Kosiniakiem-Kamyszem? On chyba to popierał, bo nigdy nie zaproponował, ani wtedy, ani później – mówił dalej Mazurek.

– Pan teraz głosuje w Senacie, żeby rozdawać absolutnie złote góry, a kiedy był pan w koalicji rządzącej to pan odbierał leki najstarszym i najbiedniejszym – dodał dziennikarz.

– Jeżeli ja od pięciu lat słyszę, że pieniędzy jest w bród (…) i ta narracja trwa cały czas – tłumaczył senator PSL. Dopytywany przez dziennikarza czy żałuje swojej decyzji sprzed sześciu lat, polityk przyznał, że tak.

– Jeżeli tam był próg dochodowy (w projekcie – red.) to tak, żałuje – stwierdził senator, ale dodał, że nie pamięta czy tak było. – Jak pan tego nie pamięta? Jak pan się tym chwalił – stwierdził dziennikarz, przypominając, jak Libicki na swoim blogu napisał: „To ja złożyłem wniosek o odrzucenie tego projektu. To ja zabrałem te darmowe leki emerytom".