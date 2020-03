Kierwiński: To nie Argentyna w ubiegłym wieku, to pomysły PiS

Według informacji portalu PiS rozważa wprowadzenie do kodeksu wyborczego możliwości głosowania korepondencyjnego dla wszystkich obywateli. W ten sposób data 10 maja zostałaby utrzymana. Jak podaje Onet, projekt nowelizacji kodeksu wyborczego jeszcze dziś lub najpóźniej w piątek ma trafić do laski marszałkowskiej. Zgodnie z przygotowanymi na Nowogrodzkiej zmianami każdy wyborca, który zgłosi chęć udziału w głosowaniu korespondencyjnym na 15 dni przed wyborami otrzyma do domu pakiet wyborczy. Co więcej, nowelizacja zakłada pomoc wojska i policji w organizacji komisji wyborczych, jeśli samorządy odmówią współpracy.

To właśnie do tych ostatnich informacji odniósł się poseł Kierwiński.

"Wybory organizowane (nadzorowane) przy udziale wojska i policji? To nie Argentyna w ubiegłym wieku, to nie republiki bananowe - to pomysły PiS w XXIwieku. Zamiast o ludzi troszczą się tylko własną władzę, pieniądze i stołki" – napisał polityk.

