Historia i cholera

Wypowiadają się różne autorytety. Joachim Löw na przykład, były trener piłkarskiej reprezentacji Niemiec, orzekł, że to matka Ziemia, której kult wraca z wielką siłą, rozprawia się z paskudnym gatunkiem homo. Bardzo współbrzmi ten osąd z popularnymi w Niemczech (ale nie tylko – dziewczynka wypchnięta do roli głównej kapłanki tej religii jest Szwedką) wezwaniami, by człowiek przestał się rozmnażać, bo nowe dzieci to zatruwanie atmosfery, ślad węglowy i armagedon. Kiedy zniknie ostatni człowiek, wtedy i wirusy na tym gatunku żerujące przestaną być groźne.