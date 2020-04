Wałęsa: Będą próby bezczelnego oszustwa

We wpisie zamieszczonym na Facebooku Lech Wałęsa odnosi się do zaplanowanych na maj wyborów prezydenckich. Swój wpis zaczyna od stwierdzenia, że "aby leczyć, należy postawić właściwą diagnozę". Jak podkreśla, jego sukcesy brały się ze stawiania właściwych diagnoz. A te - dodaje - często były inne od diagnoz większości. Dziś ma być podobnie.

"Motywem działań pod wodzem Kaczyńskim moim zdaniem jest tylko i wyłącznie strach przed rozliczeniem za nieprawdopodobne zło, nadużycia, przestępstwa jakie uczyniono w wielu dziedzinach" – grzmi były prezydent. "Dlatego dopuszczą się każdego przestępstwa, każdego łotrostwa oszustwa by nie dopuścić do możliwości rozliczeń. Dlatego niszczą struktury Państwa, dlatego niszczą prawa i zasady by utrudnić i skomplikować możliwości rozliczeń.Każdy dzień utrzymywania ich przy władzy rozkłada Pastwo i możliwości właściwego uporządkowania" – dodaje [pisownia oryginalna - red.].

Wałęsa ostrzega, że podczas wyborów prezydenckich "będą próby bezczelnego oszustwa". "I na to należy się nastawić" – kwituje

