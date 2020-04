"To jest niebywałe". Korwin-Mikke o kryzysie: Cała prawda wypływa na wierzch

Polityk Konfederacji nawiązał w swoim wpisie do głośnej wypowiedzi wicepremiera Gowina, który podczas telekonferencji z udziałem prezydentów miast tłumaczył, dlaczego PiS nie wprowadzi stanu klęski żywiołowej. – Być może polski budżet stać jest na to przez jeden, dwa, może trzy miesiące. Ale na pewno nie dłużej – mówił wicepremier.

"To jest niebywałe co się dzieje, w czasie kryzysu cała prawda wypływa na wierzch. Na naszych oczach upada propaganda rządu (...) który karmi nas swoją narracją o kraju mlekiem i miodem płynącym i niekończących się zasobach pieniędzy. Tymczasem prawda jest taka, że mamy do czynienia z kolejnym rządem politycznych (i nie tylko) bankrutów!" – napisał polityk na Facebooku.

Korwin-Mikke twierdzi, że PiS, który ma samodzielną władzę od blisko 5 lat, nie wykorzystał bardzo dobrej koniunktury gospodarczej, w jakiej przyszło im rządzić. "Zamiast przygotować Polskę na kryzys i obniżać podatki, oni nieodpowiedzialnie "przejedli" wzrost gospodarczy, nieustannie podwyższając kolejne podatki i opłaty oraz wydając setki miliardów złotych na programy socjalne. Efekt? Rządzący i prezydent Duda wprowadzili już łącznie 33 podwyżki podatków i opłat (PO-PSL aż 21 podwyżek), przez co mamy m.in. najbardziej opodatkowaną gospodarkę od 20 lat, a inflacja jest najwyższa od ponad 8 lat!" – przekonuje poseł.

Polityk dodaje, że Polsce grozi katastrofa gospodarcza. Jego zdaniem rząd powinien natychmiast uprościć i obniżyć podatki oraz zredukować biurokrację.

