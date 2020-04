"New York Post" napisał o głosowaniu w Sejmie. Uwagę zwraca jeden szczegół

"Polscy ustawodawcy głosowali w poniedziałek nad przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w drodze głosowania korespondencyjnego. Jest to podyktowane obostrzeniami nałożonymi w związku z pandemią koronawirusa. Parlament upoważnił także marszałek Elżbietę Witek do przesunięcia daty wyborów, jeśli to konieczne" – napisał "New York Post".

Najciekawsze jest jednak zdjęcie, jakim zilustrowano artykuł. Otóż na fotografii widać liderów Koalicji Obywatelskiej - Borysa Budkę i Małgorzatę Kidawę-Błońską, którzy od dawna głośno protestują przeciwko przeprowadzaniu wyborów w maju. Na zdjęciu oboje są jednak wyraźnie zadowoleni. Budka podnosi do góry kciuk, a Kidawa-Błońska bije brawo.

Internauci mają teraz używanie.

