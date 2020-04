Fogiel: Nie chcemy łamać prawa i Konstytucji

– Jeśli chodzi o PiS, to po prostu stoimy na stanowisku, że nie chcemy łamać prawa i konstytucji. Wybory zostały zarządzane, a zadaniem państwa jest ich przeprowadzenie. Nie ma to żadnego związku z tym jak traktowane są osoby poszkodowane przez kryzys, wręcz przeciwnie, większość uwagi rządu poświęcane jest walce z epidemią i kryzysem. Fakt, że wybory muszą się odbyć jest zjawiskiem obiektywnym. Jeśli mamy skutecznie walczyć z kryzysem i koronawirusem potrzebujemy politycznej stabilności, a nie ciągłego rozedrgania i permanentnej kampanii. Odkładając na bok przesłanki konstytucyjne, dobrze żeby wybory się tak szybko jak to możliwe i żebyśmy wrócili do politycznej stabilności –ocenił wicerzecznik PiS.

Radosław Fogiel pytany, czy sytuację może zmienić rekomendacja ministra zdrowia zapowiadana na połowę kwietnia stwierdził, że rekomendacja nie musi od razu zakładać "0 lub 1".

– Pan od razu zakłada, że rekomendacja ma oznaczać 0 lub 1. Ja przyjmuję możliwość, w której Pan Minister da rekomendację, jak wybory powinny się odbyć (...) Najważniejszą sprawą są przepisy prawa i konstytucja i tutaj pole manewru jest małe. Chyba, że sytuacja zmieni się na tyle, że rzeczywiście pojawią się przesłanki wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych. Wtedy przełożenie wyborów byłoby skutkiem ubocznym – podkreślał.

Czytaj także:

"Mielibyśmy nawet o 50 proc. więcej zachorowań". Ważne słowa SzumowskiegoCzytaj także:

Wiceminister zdrowia zapowiada przedłużenie restrykcji na okres świątCzytaj także:

Izolacja społeczna to błąd? Niemiecki epidemiolog: Kontakty międzyludzkie, otwarcie szkół – tylko to pokona Covid-19