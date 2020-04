Niebywałe słowa europosła PO. Kpi z choroby ministra środowiska

Fogiel: Nie chcemy łamać prawa i Konstytucji

Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości mówił w Radiu Plus, że to opozycja wywołała dyskusję na temat terminu wyborów, bo jak podkreśla „Widzi słabości swoich kandydatów i próbuje wykorzystać sytuację do zmiany rozłożenia pionków na planszy".