Adamowicz: To jak bielmo na oczach szaleńca z granatem w ręku

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jak podkreślono, choć organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do państw Unii Europejskiej, to mają one obowiązek trzymania się unijnego prawa. Polska musi teraz zawiesić funkcjonowanie Izby, jeżeli postąpi inaczej, to Komisja Europejska może wnioskować o dzienne kary dla naszego państwa.

Dzisiejszą decyzję w osobliwy sposób skomentowała na Twitterze żona tragicznie zmarlego prezydenta Gdańska, europosłanka KO Magdalena Adamowicz.

"Nielegalne: TK, KRS, Izba Dyscyplinarna SN, sejm i prezydent łamiący Konstytucję a za chwilę nielegalnie obsadzony..." – napisała. "Nienawiść do Tuska jest jak bielmo na oczach szaleńca z granatem w ręku. Tragiczne, że ten granat wybuchł we własnym domu" – dodała Adamowicz.

