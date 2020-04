Mocne słowa Budki ws. "tarczy antykryzysowej": Ma utrudnić realną pomoc

Podczas swojego wystąpienia Budka podkreślił, że domaga się od rządu zwiększenia wydatków na służbę zdrowia o 20 mld, wprowadzenie czytelnych zasad pomocy polskim przedsiębiorcom, by wszyscy pracownicy otrzymywali co najmniej minimalne wynagrodzenie bez względu na to, u jakiego pracodawcy pracują. Ponadto Platforma domaga się wprowadzenia zasiłków dla tych wszystkich, którzy muszą zostawać ze swoimi dziećmi, ponieważ szkoły są zamknięte, a dzieci ukończyły ósmy rok życia oraz "realnej pomoc dla przedsiębiorców" sięgającej co najmniej 40 tysięcy złotych dla przedsiębiorcy.

– Obiecaliście państwo dialog, współpracę i to, że będziemy starać się znaleźć wspólne rozwiązanie. Kolejny raz zamiast wielkiej tarczy, mamy nasiąkniętą dyktą kartę papieru, która jest na tyle dziurawa, że już przygotowujecie kolejne poprawki. Nie ma tarczy, to biurokratyczny zestaw przepisów, które mają utrudnić realną pomoc. Do nich instrukcja obsługi będzie zajmowała kolejne kilkaset stron. Weźcie państwo przykład z tych krajów, które realnie pomagają przedsiębiorcom. Wspólnie walczmy o miejsca pracy – mówił przewodniczący Platformy.