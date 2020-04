Maryla Rodowicz ciepło o Lechu i Marii Kaczyńskich

Dziś mija dziesięć lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku Smoleńsk-Północny rozbił się rządowy samolot Tu-154M z 96 osobami na pokładzie. Zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Z okazji 10. rocznicy tego tragicznego wydarzenia Maryla Rodowicz podzieliła się z Plejadą swoimi wspomnieniami o śp. Parze Prezydenckiej. – Prezydent Lech Kaczyński to był uroczy, porządny i dobry człowiek, a pani Maria była cudowną, radosną kobietą, była przeuroczą osobą – powiedziała artystka.

Rodowicz opowiedziała także pewną anegtotę związaną z tragicznie zmarłą Pierwszą Damą. Sytuacja miała miejsce podczas spotkania Marii Kaczyńskiej z wykonawcami w Belwederze. – Podeszła do mnie i pyta, czy mogę zaśpiewać w koncercie "Ja to mam szczęście". Powiedziałam, że oczywiście, że tak, ale mam przydzieloną piosenkę "Przybyli ułani pod okienko". Ona mówi: "Kto tu jest szefem?!". Wskazałam na jednego pana, podeszła do niego i mówi: "Proszę pana, czy może pani Maryla zaśpiewać "Ja to mam szczęście"? Co miał powiedzieć? Powiedział, że oczywiście, nie ma sprawy. No, i zaśpiewałam – opowiedziała.