Akcja charytatywna "Koszyczek wielkanocny 2020"

Akcja obejmuje miasto Białystok oraz powiaty białostocki, hajnowski, bielski, siemiatycki, łomżyński i kolneński oraz wschodnie powiaty województwa mazowieckiego. Święconki dotrą do wiernych rzymskokatolickich do Wielkiej Soboty 11 kwietnia, a do prawosławnych, którzy w tym roku obchodzą Wielkanoc tydzień później – do 18 kwietnia.

Fundacja Hagia Marina planuje przygotować 15 tys. święconek, które dotrą do ponad 40 tys. odbiorców. W szpitalach, Koszyczki Wielkanocne będą mogły zostać poświęcone przez kapelanów obydwu Kościołów lub, w miarę możliwości i potrzeby, przez duchowieństwo parafialne. W akcji, zarówno rzeczowo, jak i materialnie pomagać mogą darczyńcy. Święconki będą dostarczane przez wolontariuszy, przy ścisłym zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Formalnym organizatorem przedsięwzięcia jest Patryk Panasiuk, prezes fundacji Hagia Marina. Koszyczek Wielkanocny 2020 wsparł m. in. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Caritas i Eleos, Kibice Jagiellonii Białystok i lokal "Jaga Pizza", salon Hyundai Nord Auto Białystok oraz Stowarzyszenie Dla Polski Adama Andruszkiewicza i wiele innych podmiotów. Akcję wsparło także wiele osób prywatnych na portalu zrzutka.pl. Co warte uwagi, produkty do święconek pochodzą od lokalnych podlaskich przedsiębiorców.