Kołakowska znowu zaskakuje. "Niektórzy uduszą się w maseczkach ochronnych"

Do Polski leci największy samolot świata ze sprzętem medycznym

We wtorek na warszawskim Lotnisku Chopina ma wylądować największy transportowy samolot świata, który przywiezie do Polski 250 ton ładunku z niezbędnymi środkami do walki z koronawirusem. Na pokładzie samolotu ma się znaleźć m.in. 7 mln...