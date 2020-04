Kukiz: Głosowanie korespondencyjne nosi znamiona państwa totalitarnego

– Nawoływałem do prac na eVotingiem. Gdybym został wysłuchany to w ciągu roku można byłoby ten projekt dopracować. Głosowanie via listonosz (...), gdzie w jednej kopercie, którą można otworzyć i potem znów zakleić, są nasze dane i karta do głosowania, nie są tajne. To kpiny, to nosi znamiona państwa totalitarnego – powiedział Paweł Kukiz.

Lider Kukiz'15 zaznaczył, że "dobrego systemu głosowania nie dopracuje się w miesiąc". – W ciągu roku czy dwóch może tak. Takie propozycje składaliśmy wielokrotnie. Zostały wyrzucone do kosza, jak wiele pozostałych – mówił.

Stwierdził również, że "wątpi, by do kopertowych wyborów doszło" z racji m.in. prawdopodobnego przetrzymania projektu ustawy w Senacie. – Posłowie często głosują niezgodnie z sumieniem, tylko dla stołków – stwierdził. – Aby przegłosować głosowanie korespondencyjne, Sejm będzie potrzebować większości bezwzględnej. Wystarczy kilka głosów i może ono nie przejść. Mam nadzieję, że taki scenariusz się spełni, (...) że kilku posłów Porozumienia nie da się złamać Kaczyńskiemu, nie da się skusić "koronakarierami" tak, jak pani wicepremier Jadwiga Emilewicz. (...) To kolejny przykład, że system jest do wymiany. Posłowie często głosują niezgodnie z sumieniem, tylko dla stołków – wskazał gość Polsat News.