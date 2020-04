Jakubiak pozywa "Gazetę Wyborczą". "Doszło do próby szantażu"

O pozwie przeciwko "Wyborczej" Jakubiak poinformował w rozmowie z portalem wpolityce.pl. Chodzi o tekst na temat rzekomego fałszowania list poparcia dla polityka w wyborach prezydenckich. W cały proceder zaangażowani mieli być opłaceni Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy. W tekście pojawia się relacja cudzoziemca, który miał brać udział w tej akcji. Jakubiak odpiera zarzuty i twierdzi, że tekst "GW" jest manipulacją.

- Nie jestem tam podawany jako organizator, tylko, że to zbierane było dla mnie. Natomiast w całej tej sprawie pojawiają się nazwiska, które pan Czuchnowski zwyczajnie pomija. Na przykład Jacek Wilk jest wskazany jako organizator, który podobno im długopisy donosił. Gdyby nawet pan Czuchnowski miał bardzo złą wolę, to przecież musiał pomyśleć, że nie jestem w Konfederacji i jestem w kontrze do niej. Red. Czuchnowski sprytnie ominął sprawę, że pan Wilk jest współorganizatorem tego wszystkiego - mówi portalowi wPolityce.pl Marek Jakubiak.

Wcześniej we wtorek polityk i były poseł zapowiedział złożenie zawiadomienia w sprawie fałszowania podpisów do prokuratury. Teraz Jakubiak chce pozwać "Gazetę Wyborczą". - Zwyczajnie szyje mi się buty. Dzisiaj składam doniesienie do prokuratury, ponieważ Czuchnowski może nie wie o tym, natomiast jakieś 3-4 tygodnie temu doszło do próby szantażu mojej osoby. To się wszystko zbiega. Tam osoby ode mnie chciały jakieś pieniądze, bo inaczej coś powiedzą. Nie ulegam szantażystom, zatem poszli do "Gazety Wyborczej". (...) Pozwę też "GW" w trybie wyborczym. Nie mogę sobie pozwolić więcej na takie rzeczy. Najpierw był wrzask, że PiS dla mnie zbiera podpisy. Teraz słyszę, że Ukraińcy i Rosjanie? Już pomijam fakt, że oni piszą cyrylicą, zatem poziom abstrakcji tego pseudoartykułu jest nie do pojęcia - przekonuje były parlamentarzysta.

Jakubiak wspomina też o wymianie SMS-ów z Wojciechem Czuchnowskim, w których zaprzecza, by miał coś wspólnego z fałszowaniem podpisów. Na tej podstawie dziennikarz "GW" napisał w swoim tekście, że Jakubiak nie zaprzecza istnieniu procederu fałszowania.

- Zaprzeczyłem w ogóle jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, a Czuchnowski napisał, że nie wykluczam, iż dochodziło do fałszerstw. Ręce opadają. Poziom dziennikarstwa "Gazety Wyborczej" jest poniżej wszelkiej krytyki. To jest bruk, tam nie ma z kim rozmawiać - podkreśla Jakubiak.

Czytaj także:

Szokujące słowa Cimoszewicza o prezydencie. "Hańba, będzie uciekał z Pałacu"Czytaj także:

Grzegorz Braun udzielił wywiadu rosyjskiemu Sputnikowi nt. wyborów w Polsce