Gowin w Tok FM: Historia przyzna mi rację

W zeszłym tygodniu dymisję złożył szef Porozumienia Jarosław Gowin. W rządzie premiera Mateusza Morawieckiego pełnił funkcję wicepremiera oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego. – Zaproponowaliśmy swojemu koalicjantowi wprowadzenie poprawki z vacatio legis wynoszącym trzy miesiące. Ta propozycja nie została przyjęta, dlatego podaję się do dymisji – poinformował.

W dzisiejszej audycji Tok FM polityk podkreślał, że wybory nie mogą się odbyć 10 maja. Jego zdanie "nieodległa historia" przyzna mu rację. – Propozycja, którą przedstawiłem całej klasie politycznej, seria propozycji, ale ta najgłośniejsza – zmiana konstytucji, 7-letnia kadencja prezydencka to rozwiązanie, które jest na stole, jest optymalne. Wiem, że będzie klasę polityczną bardzo ciężko do tego przekonać. Za kilka miesięcy ci, którzy mnie krytykują, będą kiwali głowami i mówili: „Szkoda, że się na to nie zgodziliśmy” – mówił w rozmowie z Piotrem Kraśką.

Szef Porozumienia podkreślił, że termin wyborów już dawno powinien być przełożony. – Dla mnie to jest sprawa drugorzędna. Na lato, na przyszły rok, za dwa lata. Uważam, że to ostatnie rozwiązanie byłoby optymalne. To, że my, politycy, nie potrafimy się porozumieć w takiej sprawie, niestety jest dowodem, że jako klasa polityczna oblewamy test historii – stwierdził Gowin.

Były wicepremier zaznaczył, że "terminy majowe są nierealne". Polityk podkreślił, że głosowanie korespondencyjne wymaga długotrwałych przygotowań. Gowin ocenił, że potrzeba na to co najmniej 2-3 miesięcy. – Można zdążyć z tym na przykład na sierpień, ale nie da się zdążyć na maj – mówił Jarosław Gowin.