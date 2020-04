Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia. Wiadomo, ile osób wyzdrowiało

Rzecznik rządu: To może być jedna z ostatnich decyzji do podjęcia

Ta decyzja może być jedną z ostatnich do podjęcia, bo szkoły to duże zbiorowiska osób, co powoduje pewne ryzyka – tak rzecznik rządu Piotr Müller odniósł się we wtorek w Polsat News do ewentualnych planów powrotu uczniów do szkół.