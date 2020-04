Kiedy dojdzie do odmrożenia gospodarki?

Kiedy Polska gospodarka powinna zostać odmrożona, żeby było to bezpieczne, ale i dobre dla biznesu? Dr Andrzej Arendarski: Jak najszybciej. Nie znajdzie jednak pani osoby, która poda konkretną datę, kiedy dojdzie do odmrożenia gospodarki. Dlaczego? Dlatego, że szafowanie konkretną datą jest nierozsądne. Nie wiemy, co się wydarzy. Z jednej strony mamy chęć jak najszybciej odmrozić gospodarkę, ale z drugiej mamy przecież wymogi sanitarne związane z pandemią. Epidemiolodzy nie potrafią przewidzieć, w jakim tempie będzie się wypłaszczać krzywa zachorowań. Jeśli jednak zachorowań będzie mniej, to otwiera się pole do odmrożenia gospodarki. Osobiście uważam, że gospodarka ruszy w przyszłym miesiącu. Wiadomo, że ma to być stopniowe. Jakie ograniczenia powinny zostać zniesione jako pierwsze? Ograniczenia handlowe. Handel jest ważnym ogniwem w gospodarce, który może zaspokajać popyt społeczeństwa. Ludzie płacą za produkty i producent może zarobić. Co po nim? W kolejnej fazie powinny ruszyć zakłady przemysłowe. Choć wszystko będzie oczywiście zależało od ilości wykonanych testów. W wielu krajach pomogła selektywna kwarantanna, która przyspieszyła nawet otwieranie restauracji i innych miejsc. Tak jak na Tajwanie. Tak, Tajwan i Korea Południowa to świetne przykłady. Powinniśmy brać z nich przykład. W tle wciąż mamy kwestię przeprowadzenia wyborów, choć wiele miejsc pozostanie zamkniętych w obawie przed kontaktem dużej grupy ludzi w jednym miejscu. Organizowanie wyborów w czasie, który teraz mamy jest absurdalne. Wydawanie pieniędzy na organizacje wyborów wydaje się co najmniej nietaktowne. Zwłaszcza, że środki na ten cel mogłyby zostać przekazane na służbę zdrowia.