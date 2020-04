Listy do... kwarantanny. Niecodzienna akcja psychologów z UJ

"Listy do kwarantanny" – to jedna z inicjatyw psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, skierowana do wszystkich, dla których społeczna kwarantanna jest bardzo trudnym doświadczeniem. Dzięki akcji każdy może opisać swoje przeżycia i się nimi podzielić.

Inicjatywa "Listy do kwarantanny" ma pomóc osobom, które szczególnie przeżywają izolację społeczną. Zdaniem psychologów przelanie myśli na papier lub opisanie ich za pomocą komputera może pomóc w radzeniu sobie z negatywnymi uczuciami, w tym z depresją. Listy można słać na adres specjalnej skrzynki droga.kwarantanno@apple.phils.uj.edu.pl lub przez formularz, do którego link dostępny jest pod adresem https://psychologia.uj.edu.pl/kwarantanna/listy-do-kwarantanny. Pod listami można się podpisać imieniem i nazwiskiem, inicjałami, pseudonimem, można też pozostać anonimowym. Listy czytają eksperci z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wybrane wątki i myśli odpowiedzi są udzielane w listach publikowanych w poniedziałki i w piątki na stronie internetowej https://psychologia.uj.edu.pl/kwarantanna/listy-do-kwarantanny. Pracownicy Instytutu Psychologii UJ zainicjowali także inne działania, które mają pomóc osobom borykającym się z problemami w czasie pandemii koronawirusa. Na stronie internetowej Instytutu Psychologii UJ, w zakładce "Kwarantanna", można znaleźć informacje: gdzie szukać pomocy, jak radzić sobie ze stresem, a także propozycje zajęć dla dzieci w warunkach domowych. Pod adresem psychologia.uj.edu.pl/zdalnenauczanie (zakładka "Jak to robią inni?") znaleźć można nieodpłatne kursy online z zakresu psychologii, które udostępniły uniwersytety amerykańskie: Brown, Harvard, Cornell, Princeton, Dartmouth, Yale i Columbia i University of Pennsylvania. Dla naukowców, szczególnie tych na początku kariery naukowej, stworzona została specjalna podstrona Instytutu, gdzie zgromadzono materiały poświęcone prowadzeniu badań w czasie pandemii. Czytaj także:

