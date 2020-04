"Nie tak hałaśliwa jak panie z piorunkiem na koszulce". Bosak o zwolennikach aborcji

Sejm zajął się dzisiaj obywatelskim projektem "Zatrzymaj aborcję", pod którym podpisało się niemal 800 tys. Polaków. – Dzisiaj jest prosty wybór: jesteś za zabijaniem czy jesteś przeciw zabijaniu – mówiła w trakcie debaty sejmowej Kaja Godek, pełnomocniczka inicjatywy obywatelskiej.

"Konfederacja stoi w obronie życia"

– My w Konfederacji chcemy pomagać realnie. Widzimy problem rodziców, a zwłaszcza matek w ciąży. Dziś była o tym dyskusja w osobnym punkcie. Założyliśmy parlamentarny zespół do spraw opieki okołoporodowej. Niektórzy ironizowali, że założyli go mężczyźni. Ale tak, właśnie odpowiedzialność mężczyzn jest tu bardzo potrzebna – mówił w trakcie sejmowej debaty lider Konfederacji Krzysztof Bosak.

– Nie dochodziłoby do aborcji, gdyby przy kobietach, które są w ciąży, był kochający mężczyzna. Większość z kobiet, które decydują się na aborcję, jest popychana do tego albo przez nieodpowiedzialnego mężczyznę, który grozi, że je zostawi, albo przez rodzinę – tłumaczył dalej polityk. – Kobieta, o ile nie zabije w sobie instynktu macierzyńskiego i naturalnej empatii, zawsze będzie mieć ten instynkt by życie chronić – dodał Bosak.

– Natomiast to, że dziś panie ubrały się w ten czarny kolor, to symbol właśnie braku tej empatii, symbol czegoś, co panie niestety w sobie zabiły, a co naturalnie kobiety w sobie noszą. Przywiązanie do życia i powołanie do tego, żeby to życie przekazywać i żeby to życie chronić. Na szczęście jest w Polsce milcząca większość. Nie tak hałaśliwa jak panie z piorunkiem na koszulce – podkreślił dalej lider Konfederacji.

– Milcząca większość, która podpisała w prawie milionie egzemplarzy projekt obywatelski, który ma chronić życie. Ta milcząca większość, czas najwyższy, żeby odważnie przemówiła – tłumaczył Bosak.– Konfederacja stoi w obronie życia. Ja staję w obronie życia. Życie jest prawem, a nie przywilejem dla wybranych – dodał polityk.

