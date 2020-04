Kidawę-Błońską zapytano o ostatnie sondaże. Oto, co odpowiedziała

W ostatnich sondażach kandydata Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońska notuje regularne spadki poparcia. Polityk przegrywa już nie tylko z Andrzejem Dudą, ale nawet z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Polityk została zapytana o te spadki w programie Polsat News. Jej zdaniem nie ma w nich czego zaskakującego.

– Nie zaskakuje mnie to, bo spodziewałam się, że jeśli się nie prowadzi kampanii, to musi tak wyglądać. Patrzę też jak spłaszczone są te sondaże. One mówią, że zapowiadana jest bardzo niska frekwencja – oceniła kandydatka. – Jeżeli mówimy o frekwencji rzędu 20 proc. to jest bardzo smutne – dodała.

Gdy prowadząca rozmowę dziennikarka zasugerowała, że wspólnym kandydatem opozycji mógłby zostać Władysław Kosiniak-Kamysz, Kidawa-Błońska stwierdziła, że "panowie nie widzą kobiety jako prezydenta".

Kandydatka PO przekonywała, że wybory nie mogą się odbyć 10 maja. – Wierzę, że odbędą się normalne wybory. Nie można fikcji nazywać normalnością. Wierzę, że premier podejmie męską decyzję i ogłosi stan klęski żywiołowej – podkreśliła.