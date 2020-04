Dworczyk o epidemii w Polsce: Wchodzimy w nową rzeczywistości

Dworczyk podkreślił, że dzisiaj premier Morawiecki zaprezentuje etapy znoszenia ograniczeń, które zostały wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa. Najbardziej precyzyjnie ma zostać zaprezentowany pierwszy etap. Niektóre ograniczenia mają w nim zostać zniesione. Kolejne natomiast będą wprowadzane "zgodnie z możliwościami i sytuacją, jaka będzie panowała w kraju".

– Po każdych decyzjach będziemy prowadzili ewaluację i dostosowywali kolejne decyzje do sytuacji. W tej chwili w Europie szereg krajów podejmuje takie decyzje o tym, żeby poluzowywać reżim przepisów, które wprowadzały szereg ograniczeń, ale chyba najwłaściwiej określić to słowem, że wchodzimy w nową rzeczywistości i w tej rzeczywistości będziemy funkcjonowali na pewno przez wiele miesięcy – mówił polityk.

Szef Kancelarii Premiera zapewnił, że jeszcze w tym miesiącu przyjęte do tej pory przepisy w pewnym zakresie zostaną zmienione. – Do funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości będziemy musieli przywyknąć. Jak mówił wczoraj minister Szumowski, najprawdopodobniej z koronawirusem będziemy musieli żyć do momentu aż zostanie wynaleziona, stworzona skuteczna szczepionka. To jest perspektywa roku, może nawet dwóch – mówił Dworczyk.

