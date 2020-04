Winnicki do rządu PiS: I tak będziecie mieli wojnę

Polityk zabrał głos podczas dyskusji nad obywatelskim projektem ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego, tzw. anty-447.

– Pytanie do rządu. Kogo się boicie? Kogo się boicie i czego się boicie? I odpowiedź jest bardzo prosta. Boicie się międzynarodowej nagonki środowisk żydowskich, boicie się tego ataku i wybieracie hańbę. Wybieracie hańbę tak jak w 2018 roku, kiedy kastrowaliście ustawę o IPN – stwierdził Winnicki.



– Wybieracie hańbę, a wojnę i tak będziecie mieli, a i tak trwa wojna w polityce historycznej. Myślicie że unikniecie tej wojny? Nie, nie unikniecie jej. Ani na gruncie historycznym, ani na gruncie majątkowym – dodał.



Według posła Konfederacji nie można uważać "wasalny stosunek do Stanów Zjednoczonych przed czymkolwiek Polskę uchroni". – Wręcz przeciwnie – powiedział.

Projekt anty-447 to odpowiedź na amerykańską ustawę 447, zwaną również Just Act, która przyznaje Departamentowi Stanu prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holokaustu, a także – co najważniejsze – udzielenia im pomocy w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych.

W lutym 2018 roku Polska zorganizowała tzw. konferencję bliskowschodnią. Do Warszawy przyleciał wtedy amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, który wezwał nasze władze do uregulowania spraw związanych ze zwrotem mienia ofiar Holokaustu.

