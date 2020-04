Lasy zostaną otwarte. Minister podał możliwy termin

Lasy, parki i strefy zielone zamknięto z powodu pandemii koronawirusa. Minister Woś przyznał w TVP1, że nie był zwolennikiem zakazu wstępu akurat do lasu. – Liczył się jednak głos ekspertów, epidemiologów, którzy wskazywali na dwa fakty – dodał.

– Po pierwsze, mieliśmy wówczas do czynienia z pikiem zachorowań, ok. 400 zachorowań i był to wynik poprzedniego ciepłego weekendu, gdy ludzie po zamknięciu skwerów w miastach, wyjechali do lasów. Mieliśmy sygnały, że parkingi, główne szlaki są oblegane. Po drugie, epidemiolodzy wskazali, że nastąpiła transmisja wirusa na peryferie miast. Tam pojawiły się nowe ogniska zachorowań – tłumaczył Woś.

Minister podkreślił, że jednym z pierwszych objawów łagodzenia restrykcji będzie otwarcie lasów. – Przekazałem taką rekomendację, ale decyzja należy do premiera – zaznaczył Woś.

Kiedy znów będziemy mogli wejść do lasu? Minister środowiska powiedział, że "może być dotrzymany termin poniedziałkowy", czyli 20 kwietnia.

Dziś na konferencji prasowej rząd ma przedstawić plan stopniowego luzowania obostrzeń na okres do połowy maja.