Ważny krok Gersdorf. Ziemkiewicz: Skutki epidemii dla totalsów okazują się straszne

21 kwietnia miało się odbyć zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego, aby wybrać pięciu kandydatów na stanowisko prezesa SN. Mimo, że pojawiła się propozycja internetowego głosowania lub rozdzielenia sędziów po salach, Małgorzata Gersdorf je odwołała. Nie zareagowała również na postulat części starych sędziów, by wyłączyć dziesięciu sędziów Izby Dyscyplinarnej, do której zastrzeżenia ma TSUE. "W tej sytuacji to już prezydent wyznaczy sędziego do przeprowadzenia takich wyborów" – czytamy w "Rzeczpospolitej".

"Skutki epidemii dla totalsów okazują się straszne, zgubne zwłaszcza dla sędziowskiego rokoszu. Kwarantanna najwyraźniej osłabiła nadzór mec. Duboisa et consortes nad prezes Gersdorf i zaczyna ona podejmować "kapitulanckie" decyzje" – skomentował te doniesienia Rafał Ziemkiewicz.

Publicysta "Do Rzeczy" podkreślił, że nie żartował w sprawie nadzoru, jaki miał być sprawowany nad prof. Gersdorf.

"Sama przyznała w wywiadzie dla GW że uzgodniła kompromis z Prezydentem, ale zerwała go bo "przyjaciele" ją przekonali, że jest ostatnią nadzieją demokracji. Gersdorf jak Buzek zawsze ma zdanie ostatniej osoby którą z nią porozmawiała" – podkreślił Ziemkiewicz.