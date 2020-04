Kuźmiuk: Unią Europejską steruje polska opozycja pod Tuska przewodem

Z Unii Europejskiej idzie mocny głos wzywający do ukarania Polski i Węgier, jako krajów prowadzących do kryzysu demokracji. Głos ten wyszedł m.in. od niemieckiej FDP.

Zbigniew Kuźmiuk: Nie tylko. Jest projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego mówiącej o stanie demokracji w Polsce i na Węgrzech. I projekt ten będzie najpewniej przyjęty w czwartkowy wieczór, w głosowaniu zdalnym. Jest to projekt dla obu państw mocno krzywdzący, ale też przy okazji schizofreniczny.

W jakim sensie?

Bardzo ostro krytykuje Węgry i Polskę za rzekome zagrożenia dla demokracji, które stanowią rządy tych państw.

To jest opinia, ale gdzie schizofrenia?

Schizofreniczne jest to, że w przypadku Węgier zagrożenie dla demokracji oznacza coś zupełnie innego niż w przypadku Polski. Konkretnie – Węgry są krytykowane za to, że wprowadziły na terenie własnego kraju stan wyjątkowy. A Polska jest krytykowana za to, że na naszym terenie stanu wyjątkowego nie ma. Czyli brak stanu nadzwyczajnego jest zagrożeniem dla demokracji, podobnie jak zagrożeniem dla demokracji jest tego stanu wprowadzenie. Absurd. Ale jak widać są w Europie siły, które taką narrację lansują. Jak się ma taką opozycję, jak Polska, trudno się temu dziwić.

A co ta narracja ma wspólnego z opozycją w Polsce?

W tych skandalicznych atakach na Polskę widać wyraźnie ton obecnej polskiej opozycji, która mocno wspierana przez byłego polskiego premiera i szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska robi wiele, by uderzyć w obecny polski rząd i rząd na Węgrzech.

Sugeruje Pan, że krytyka Polski i Węgier jest organizowana przez Donalda Tuska?!

Donald Tusk od dłuższego czasu w widoczny sposób mocno określił się przeciwko obecnemu rządowi, atakuje go na forum międzynarodowym. Jednocześnie widać wyraźnie, że jako lider Europejskiej Partii Ludowej dąży do wyrzucenie partii Fidesz Viktora Orbana z szeregów EPL.

Rezolucja przyjęta jest w czasie trwania pandemii koronawirusa. Jak ocenia Pan działania Unii Europejskiej w walce z tym zagrożeniem?

No cóż, z jednej strony do historii przejdzie widok samolotu z Chin z pomocą dla chorych, lądującego kilka tygodni temu we Włoszech. Pojawiły się komentarze, dlaczego nie był to samolot z Paryża, Berlina, czy Brukseli. Z drugiej strony przesadne są stwierdzenia o kompromitacji europejskiego systemu zdrowotnego. Pomoc jest, jednak niewielka – na razie Unia zgodziła się na inne niż planowane wydanie przez państwa członkowskie pieniędzy jakie kraje członkowskie otrzymały z wcześniejszej perspektywy finansowej. Czyli jeżeli jakiś kraj środków tych nie wydał, może teraz je przeznaczyć na walkę z pandemią.