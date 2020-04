"Do Rzeczy" najczęściej cytowanym tygodnikiem w marcu

Według raportu Instytutu Monitorowania Mediów, tygodnik "Do Rzeczy" był w minionym miesiącu cytowany 365 razy, co dało mu pierwsze miejsce wśród najbardziej opiniotwórczych tygodników i dwutygodników. To wzrost w stosunku do lutego, w którym "Do Rzeczy" cytowano 306 razy.

W pierwszej piątce oprócz "Do Rzeczy" znalazły się kolejno: "Newsweek", "Wprost", "Viva" i "Sieci".

Tygodnik "Do Rzeczy" znalazł się także wśród 10 najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych (na ósmej pozycji).

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne media przeprowadzono na podstawie 41163 przekazów pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji, oraz portali internetowych, w których pojawiały się nazwy mediów prasowych; portali internetowych; stacji radiowych i telewizyjnych, lub tytuły ich programów. Badanie dotyczy okresu 1-31 marca 2020 roku.