Zabierzcie Instagram!

– Pewnie się nie znam, ale czegoś chyba nie rozumiem... Kwarantanna, wszyscy przyspawani do domów, mandaty, straszenie i inne pierdy, ale TV śniadaniowe działają... Why? – zastanawia się Viola na Instagramie. Ciekawe, czy zauważyła, że w ogóle wszystkie telewizje ciągle nadają. I gazety się ukazują. I Instagrama nikt nie wyłączył. Chociaż to ostatnie warte jest przemyślenia. Zwłaszcza w odniesieniu do niektórych celebrytek. Większości. No dobra, wszystkich.