Bielan: Nie prowadząc kampanii, sztab Kidawy-Błońskiej wyemitował kilkaset spotów

W programie TVP Info Adam Bielan stwierdził, że Andrzej Duda nie może prowadzić pełnej kampanii ze względu na epidemię, dlatego też zdaniem europosła wszyscy konkurenci urzędującego prezydenta są od niego o wiele aktywniejsi w toczącej się kampanii.

– Nasi kontrkandydaci są bardzo aktywni. Nie prowadząc tej kampanii wyborczej, Małgorzata Kidawa-Błońska, jej sztab wyemitował, z tego co wiem, kilkaset spotów wyborczych w ostatnie święta Wielkiej Nocy. Nie prowadząc kampanii wyborczej, Szymon Hołownia zasłał internet swoimi reklamami wyborczymi, bardzo intensywnie promuje się, choćby na Facebooku. Nie prowadząc kampanii wyborczej, praktycznie codziennie mamy konferencje prasowe pana Kosiniaka-Kamysza czy pana Bosaka, więc nasi konkurenci są znacznie bardziej aktywni w tej kampanii od urzędującego prezydenta – przekonywał Bielan.

Potrzeba stabilizacji politycznej

Europoseł podkreślił, że Andrzej Duda jest przede wszystkim głową państwa i szczególnie w czasie kryzysu musi zajmować się innymi rzeczami niż kampania wyborcza.

Bielan dodał, że chciałby mieć wybory prezydenckie jak najszybciej za sobą, gdyż w dobie kryzysu potrzeba jest stabilna władza. Polityk podkreślił, że po tych wyborach będzie rekordowo długi okres bez żadnego głosowania, o umożliwi rządzącym podejmowanie trudnych decyzji, które są konieczne podczas walki z epidemią.

– Potrzebna będzie pewna stabilizacja polityczna i my do kryzysu zdrowotnego, do kryzysu gospodarczego nie możemy sobie dokładać jeszcze kryzysu politycznego – stwierdził Adam Bielan w rozmowie z Michałem Rachoniem.

