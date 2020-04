Sośnierz: Mamy ok. 30 tysięcy zakażonych, a wykrytych tylko 8 tysięcy

Po tym, jak Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o 296 nowych zakażeniach koronawirusem, liczba potwierdzonych przypadków przekroczyła osiem tysięcy. Jest ich 8214. Resort podał, że zmarły kolejne cztery osoby, łącznie zanotowano 318 zgonów. Poseł Andrzej Sośnierz podkreśla jednak, że prawdziwa liczba zakażonych jest znacznie większa.

– Biorąc pod uwagę ilość zmarłych, bo umieralność jest mniej więcej 1%, więc skoro mamy bodajże 300 zmarłych, i to ma być 1%, tzn. że mamy ok. 30 tysięcy zakażonych, a wykrytych tylko 8 tysięcy. Także około 20 tys. zakażonych lub tych, którzy przebyli, chodzi w społeczeństwie, bo nie wykonując testów… Nie tylko testów, bo testy trzeba też celowanie robić, nie tam na oślep komukolwiek, tylko wykrytych w ten sposób, jak powiedziałem wcześniej. Mamy prawdopodobnie co najmniej kilkanaście tysięcy osób zakażonych, które nie zostały odkryte i one roznosiły tę epidemię. I nadal być może będą ją roznosiły – mówił Andrzej Sośnierz w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Polityk podkreślił, że "wirus nie miał świąt" i w takiej sytuacji, jaka obecnie panuje w Polsce,należało równie intensywnie przeprowadzać testy bez względu na okoliczności. – Przede wszystkim proszę zwrócić uwagę. Kadeci ze szkoły pożarnictwa 5 dni czekają na wynik testu. Co to za system, w którym 5 dni się czeka na wynik testu – mówił Sośnierz.

W latach 2006-2007 Sośnierz był prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia.

