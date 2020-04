Fundacja Dorastaj Z Nami wspiera rodziny medyków walczących z Covid-19

Według danych Głównego Inspektora Sanitarnego aż 461 lekarzy, pielęgniarek

i pracowników medycznych w Polsce jest zarażonych koronawirusem, a 4,5 tysiąca przebywa na kwarantannie. Co szósty potwierdzony przypadek zakażenia dotyczy pracownika służby zdrowia. Niestety 16 kwietnia br. w Radomiu zmarł pierwszy medyk, 46-letni fizjoterapeuta zakażony koronawirusem. Wkrótce możemy spodziewać się kolejnych przypadków zakażeń, dlatego też personel medyczny walczący z pandemią powinien być traktowany jako grupa najwyższego ryzyka i zostać objęty szczególną ochroną.

Zaangażowanie personelu medycznego dostrzega i docenia wielu Polaków okazując wsparcie i szacunek bohaterom walki z epidemią COVID-19. By wyrazić uznanie pracownikom służby zdrowia i zaoferować im realne wsparcie, Fundacja Dorastaj z Nami postanowiła rozszerzyć swoją działalność. Od dzisiaj z pomocy Fundacji będą mogli korzystać także pracownicy służby zdrowia walczący z COVID-19: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, salowe, itp.

Fundacja Dorastaj z Nami zapewnia opiekę dzieciom z całej Polski, których rodzice zginęli bądź zostali poszkodowani na służbie - teraz także dzieciom pracowników medycznych. Fundacja finansuje stypendia edukacyjne nawet do 25 roku życia, zajęcia pozalekcyjne, zapewnia pomoc psychologów, a także doradców edukacyjnych i zawodowych.

Dodatkowo, wszyscy pracownicy służby zdrowia, którzy zapiszą się do bezpłatnego Programu Służba i Pomoc dostępnego na https://dorastajznami.org/ mogą skorzystać z bezpłatnej infolinii psychologicznej w czasie epidemii oraz porad prawnych. Dzięki współpracy z firmą LOTOS Paliwa pakiet przewiduje również zniżki na paliwo na stacjach Lotos dla pracowników służby zdrowia i członków ich rodzin (szczegóły https://dorastajznami.org/sip/.

Działalność Fundacji możliwa jest dzięki współpracy m.in. z partnerami biznesowymi i społecznymi. Dzieci bohaterów potrzebują wsparcia, dlatego serdecznie zachęcamy partnerów biznesowych, a także osoby indywidualne do podjęcia współpracy z Fundacją Dorastaj z Nami.

Fundacja Dorastaj z Nami to jedyna organizacja pozarządowa w Polsce, która od blisko 10 lat inspiruje różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem na rzecz pomocy dzieciom strażaków, ratowników górskich, żołnierzy, policjantów, którzy zginęli lub zostali ciężko ranni podczas pełnienia służby publicznej. Celem działania Fundacji jest długotrwałe wspieranie dzieci w okresie edukacji od chwili przyjęcia do Fundacji aż do zakończenia przez nie nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Dzięki działalności Fundacji, dzieci otrzymują regularną, szeroko rozumianą pomoc edukacyjną, psychologiczną, wsparcie finansowe oraz przygotowanie do podjęcia pracy i rozpoczęcia dorosłego życia. Od chwili powołania Fundacja Dorastaj z Nami objęła opieką 255 dzieci. Więcej o Fundacji Dorastaj z Nami: www.dorastajznami.org KRS 0000361265

NR KONTA 29 1030 1508 0000 0008 1545 4006

Kontakt:

Anna Pykało

koordynator ds. Public & Media Relations

a.pykalo@dorastajznami.org

tel. 500 677 550