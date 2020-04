Wydłużony czas oczekiwania na testy? Komentuje Ministerstwo Zdrowia

Podczas codziennej konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia był pytany o to, ile osób czeka na wykonanie testu na obecność koronawirusa.

– Ile osób czeka, to jest rzecz zmienna, bo 24 godziny to też jest oczekiwanie, a to jest standard. Czekanie czekaniu nie jest równe – odpowiedział Andrusiewicz.

Przyznał, że ministerstwo wie o przypadkach, gdy czas oczekiwania na test jest wydłużony. – Staramy się reagować, prosimy o informację konsultantów ds. procesu testowania, których wyznaczyliśmy, aby upłynniali ten ruch, tam gdzie jest jakiś zator albo nie dotrze samochód z wymazówką do osoby na kwarantannie, bo często mówimy o tym, że ten samochód dociera z opóźnieniem do osoby na kwarantannie. Cały czas kierujemy do wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych prośbę o to, by upłynnić ten ruch i po to są wyznaczeni konsultanci wojewódzcy ds. procesu testowania – wyjaśnił.

Rzecznik MZ mówił też o przekazywaniu środków ochrony osobistej dla personelu medycznego. – Teraz na bieżąco odbywa się transport za pośrednictwem Agencji Rezerw Materiałowych do szpitali. Wcześniej te transporty były kierowane za pośrednictwem wojewodów. Teraz po wytycznych z Ministerstwa Zdrowia, które kieruje się wnioskami z jednostek służby zdrowia, te transporty kilku milionów maseczek cały czas wychodzą bezpośrednio do szpitali, placówek ochrony zdrowia, ratownictwa medycznego oraz domów pomocy społecznej – one też są zaopatrywane – oświadczył.

Czytaj także:

Nie żyje dziennikarka Ewa Żarska. Press.pl: Zmarła nagleCzytaj także:

Dlaczego maseczki są tak drogie? Polak handlujący maseczkami z Chin wyjaśnia