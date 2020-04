Kidawa-Błońska: Nie można oddawać walkowerem demokracji

– Nie zrezygnowałam z wyborów; kto tak sugeruje mówi nieprawdę – powiedziała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konferencji prasowej przed Sejmem. Kidawa-Błońska pytana przez dziennikarza podczas konferencji prasowej, czy jeśli wybory prezydenckie odbędą się 10 lub 17 maja, to w nich wystartuje odparła: – Bardzo dziwne pytanie mi pan zadaje, bo z tego, co wiem, wyborów 10 maja nie będzie. To już wiemy i o tym mówiłam od samego początku, że wybory 10 maja nie mogą się odbyć, bo to jest niebezpieczne dla Polaków.

"Nie można oddawać walkowerem demokracji. Nie można w jednym zdaniu mówić o poszanowaniu Konstytucji, a w drugim zachęcać do jej łamania. Kandydaci, którzy to robią, narażają życie Polaków i uwiarygadniają wyborcze oszustwo" – napisała Kidawa-Błońska w sobotę wieczorem na swoim profilu na Twitterze.