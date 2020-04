Koronawirus w Polsce. Ponad 204 tys. przebadanych próbek, ponad 11,2 tys. testów w ciągu doby

Jeden z liderów PSL: PO chce bojkotować wybory? A czym jest PO?

To już ostatnie chwile PO jako największej siły opozycyjnej! Pani Kidawa-Błońska zawiesiła swoją kampanię wyborczą. Do tego stopnia, że występuje w TVN. To niespójne i niepoważne. A PSL nie odda bez walki pola urzędującemu prezydentowi –...