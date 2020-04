Warszawa: Podano, o ile spadła liczba osób podróżujących metrem

W okresie epidemii z transportu publicznego w stolicy korzysta dużo mniej pasażerów. W autobusach to ok. 20 proc. podróżnych, a w metrze ok. 14 proc. - podał w poniedziałek stołeczny ratusz, choć - jak zaznaczono - w okresie poświątecznym pasażerów zaczęło przybywać.

W piątek, 17 kwietnia, do metra weszło 80 628 osób najwięcej od 24 marca, a liczba biletów sprzedanych zarówno we wtorek - 18 723, jak i w środę - 16 971, była najwyższa od 16 marca. Część pasażerów odwiesiła też już swoje bilety długookresowe, choć w marcu sprzedanych zostało o ponad połowę biletów mniej niż w zeszłym roku w tym samym miesiącu. W ocenie urzędu, zniesienie obostrzeń, związanych z przemieszczaniem się w celach rekreacyjnych, a także otwarcie parków, lasów i bulwarów prawdopodobnie wpłynie na dalszy wzrost liczby pasażerów. Urząd przekazał też, że obecnie na ulice miasta wyjeżdża codziennie ponad 1400 autobusów i 400 tramwajów, pociągi metra oraz SKM. Wszystkie pojazdy oraz składy są regularnie dezynfekowane. Ratusz na bieżąco obserwuje sytuację w komunikacji miejskiej, liczy pasażerów i reaguje na ich potrzeby. Z tego względu, np. rozkłady linii 179, 186, 190, 340 zostały zmienione tak, aby poranny szczyt rozpoczynał się wcześniej i w tym czasie autobusy przyjeżdżały na przystanki częściej. Tam, gdzie było to potrzebne, skierowane zostały autobusy przegubowe – tak się stało na linii 707.