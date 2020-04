Kierwiński ostro o prezydencie Dudzie: Pobił sam siebie

– Jeżeli nadal będę piastował urząd prezydenta RP, z całą pewnością program Rodzina 500 plus nie zostanie Polakom zabrany, a wiek emerytalny nie zostanie podwyższony – oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. – W 2015 r. moim wielkim celem było wprowadzenie programów, które zapewnią polskiej rodzinie dostatnie życie. Taką formą wsparcia był m. in. program 500 plus. Ostatnie lata to był dobry czas dla Polski. Realizowaliśmy to, co dobre dla Polski, polskiej rodziny i gospodarki. Jakiej Polski chcemy na przyszłość? Polski plus, która utrzyma programy, które służyły polskiej rodzinie, czy Polski minus, w której ludzie na własnych barkach ponoszą koszty kryzysu – mówił Andrzej Duda.

Tego samego dnia prezydent udzielił wywiadu stacji Polsat News, w którym podtrzymał swoja deklarację, jednak zaznaczył, że jeśli sytuacja gospodarcza kraju w związku z epidemią koronawirusa ulegnie znacznemu pogorszeniu, będzie apelował do najbogatszych obywateli, aby nie pobierali 500 plus.

Jego słowa skomentował na Twitterze poseł PO Marcin Kierwiński. "A.Duda pobił sam siebie. Wczoraj rano zapewnił, ze 500+ jest nienaruszalne i będzie go bronił a już wieczorem prosił Polaków o rezygnację z pobierania tego świadczenia. Jak myślicie, który przekaz jest prawdziwy?" –napisał.

