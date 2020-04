"Próbowali wystrychnąć go na dudka". Fogiel skomentował rozmowy Gowin-Budka

Trwają negocjacje Borysa Budki i Jarosława Gowina ws. wspólnego stanowiska w kwestii wyborów prezydenckich – donosił w poniedziałek rano Onet. Budka stwierdził, że rezygnując z obecności w rządzie, Gowin udowodnił, że "nie godzi się na dyktat Jarosława Kaczyńskiego". – Dzisiaj rozpoczęliśmy konsultacje z klubami opozycyjnymi na temat projektu zmian w konstytucji, popartego przez PiS – stwierdził z kolei Gowin. Były wicepremier dodał, że atmosfera była dobra, ale politykom nadal jest "daleko od znalezienia konsensu". – To, że politycy rozmawiają ze sobą ponad podziałami jest wartością samą w sobie – zapewnił.

Sceptycznie do tych doniesień odniósł się Radosław Fogiel w dzisiejszym programie WP.pl. – Nikt z PiS, w tym Jarosław Kaczyński, nie będzie siadał do stołu z Borysem Budką i negocjował propozycji, które łamią Konstytucję. Jesteśmy przywiązani do przestrzegania prawa. Dotychczasowe propozycje opozycji mają jedną zasadniczą wadę, są niezgodne z Ustawą Zasadniczą – podkreślił.

– Być może Jarosław Gowin rozmawiał z Borysem Budką o propozycji zmiany konstytucji. To propozycja warta zainteresowania i PiS je wyraziło. Wczorajszy dzień pokazał, że rozmówcy Gowina próbowali „wystrychnąć go na dudka” sugerując, że rozmowy dotyczyły czegoś innego – dodał Fogiel.

Polityk zapewnił, że PiS zależy na konsensusie w sprawie wyborów i dlatego przedstawia propozycje zgodne z Konstytucją. – Jeżeli po drugiej stronie nie ma zainteresowania i partnera do rozmowy, to cóż mamy robić? Trudno poważnie traktować wczorajszą propozycję Borysa Budki, który próbuje tak ustawić figury na planszy, by otworzyć sobie drogę do wymiany kandydata na prezydenta RP, bo obecna kandydatka się nie sprawdza – ocenił.