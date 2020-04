Propozycje opozycji naruszają konstytucję? Makowski: To niesamowite

Wczoraj propozycję dot. wyborów przedstawił w czterech punktach lider PO Borys Budka:

Organizacja wyborów 16 maja 2021 roku. Wybory organizowane przez Państwową Komisję Wyborczą w konsultacji z lekarzami. Zapewnienie ciągłości władzy. Wybory w trybie tradycyjnym, korespondencyjnym i jeżeli będzie to bezpieczne - Internet.

Marcin Makowski wskazuje jednak, że te rozwiązania naruszają konstytucję. "To niesamowite, najwięksi obrońcy konstytucji dzisiaj udają, że nie widzą rażącego naruszenia ust. zasadniczej we wprowadzaniu na rok stanu klęski żywiołowej i zmiany w jego trakcie ordynacji wyborczej. Renata Kim powiedziała przed chwilą w TOK FM, że to konstytucji nie narusza" – przekonuje publicysta "Do Rzeczy".

Makowski podkreśla, że proponowane przez Budkę rozwiązania naruszają Rozdz. XI, art. 228, ust. 5 i 6 ustawy zasadniczej. "Dziwnym trafem ten argument nie pojawia się w wielu mediach, dotychczasowi obrońcy demokracji specjalnie się nie nie przejmują. Dlaczego?" – napisał publicysta.