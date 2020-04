"Precz z manipulacją i kłamstwem". Mocny wpis prezydenta Dudy

Andrzej Duda zapewnił, że gwarantuje utrzymanie 500 plus. Zaznaczył jednak, że w razie dużego kryzysu będzie apelował do najbogatszych o odstąpienie od świadczenia. Marcin Kierwiński zarzuca prezydentowi niespójność deklaracji.

Do tematu rzekomego ograniczania świadczenia prezydent odniósł się na Twitterze.

"Precz z manipulacją i kłamstwem! Oto moja prawdziwa wypowiedź co do 500+: Kategoryczne NIE dla odbierania komukolwiek 500+!" – napisał Andrzej Duda zamieszczając nagranie z wywiadu jakiego udzielił telewizji Polsat News.

Prezydent podczas rozmowy z Polsatem podkreślił, że nie dopuszcza możliwości ograniczenia 500 plus. Andrzej Duda podkreślił, że jeżeli kryzys się zaostrzy, to będzie co najwyżej apelował do części obywateli, którzy sobie bez tego świadczenia radzą, aby go nie pobierali.

– Państwo nie może nikomu zabierać świadczeń. Dzisiaj zabieramy tu, a jutro pod byle pretekstem tam, a za trzy dni jeszcze w innym miejscu. Nie, kategoryczna niezgoda – mówił prezydent.

Andrzej Duda dodał, że gdyby sytuacja naprawdę stała się trudna, to można rozważyć ograniczenie np. programów inwestycyjnych, ale nie zaakceptuje "podcinania materialnego bytu rodziny".

