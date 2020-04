Mosbacher broni "Faktów" TVN. Waszczykowski: Kuriozalne

W poniedziałek ambasador Stanów Zjednoczonych odniosła się na Twitterze do trwającego od kilku dni sporu między Telewizją Polską a TVN. Obie stacje wzajemnie zarzucają sobie brak niezależności dziennikarskiej.

"Fakty TVN jest częścią rodziny Discovery, amerykańskiej firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku, której priorytetem jest przejrzystość, wolność słowa oraz niezależne i odpowiedzialne dziennikarstwo – oświadczyła Mosbacher. "Sugestie, że jest inaczej, są fałszywe" – dodała.

Krytycznie do tego komunikatu odniósł się były szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski.

"Kuriozalne. Rozumiem obronę interesów ekonomicznych koncernu medialnego, będącego własnością amerykańskiej firmy. Ale obrona narracji Faktów TVN to już opowiedzenie się po stronie politycznego sporu. To ingerencja dyplomatyczna. To nie jest rolą ambasador" – napisał polityk na Twitterze.

