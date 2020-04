Bosak apeluje do rządu: Zaprzestać finansowania WHO

"Wzywam polski rząd, aby podobnie jak Stany Zjednoczone zdecydował o zaprzestaniu finansowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - globalistycznej, biurokratycznej i popełniającej masę błędów, finansowanej głównie przez koncerny farmaceutyczne organizacji" – apelował Bosak podczas konferencji prasowej, podkreślając, że Polska niepotrzebnie finansuje tę organizację.

Bosak stwierdził, że WHO obrosło biurokracją, którą tworzą w przeważającej mierze ludzie o poglądach lewicowych. Polityk stwierdził, że Organizacja propagowała aborcję jako sposób na walkę z pandemią koronawirusa. – To absurd, który nie może nikogo zaskoczyć – ocenił.

Stany Zjednoczone wstrzymały finansowanie WHO

– Świat otrzymał wiele fałszywych informacji na temat przenoszenia i umieralności z powodu koronawirusa – powiedział we wtorek DonaldTrump w Białym Domu, oceniając działania WHO podczas epidemii. Stany Zjednoczone, do czasu wyjaśnienia sprawy, wstrzymały finansowanie organizacji.

Prezydent USA zarzuca WHO, że "jej liczne błędy przyczyniły się do tak wielu przypadków śmierci".

Przedstawiciele WHO odradzali państwom zamykanie granic dla Chin na przełomie stycznia i lutego. Argumentowali wówczas, że restrykcje dotyczące podróży mogą wywołać więcej złego niż dobrego, bo utrudnią wymianę informacji, zakłócą łańcuchy dostaw sprzętu medycznego i uderzą w gospodarki krajów.

Czytaj także:

Szef WHO: Najgorsze jeszcze przed nami