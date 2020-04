Debata wyborcza w TVP. Wiadomo już, który dziennikarz ją poprowadzi

Debata jest zaplanowana na 6 maja i odbędzie się w studiu Telewizji Polskiej nr 5 na Woronicza. Ze względu na epidemię koronawirusa TVP przedsięwzięło dodatkowe środki ostrożności – na sali ma nie być publiczności, kandydata może odprowadzić pod wejście do TVP tylko jedna osoba, a nie tłum zwolenników jak to ma zazwyczaj miejsce, kandydaci mają tak wchodzić do studia, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu (kolejność ma być losowa).

Debata ma potrwać 60 minut. Dyskusja ma być transmitowana na żywo przez TVP oraz TVP Info. W ubiegłym tygodniu Telewizja Polska rozesłała zaproszenia na debatę do każdego z kandydatów. Do poniedziałku pozytywnie odpowiedziały tylko sztaby Mirosława Piotrowskiego oraz Krzysztofa Bosaka. Zarówno Władysław Kosiniak-Kamysz jak i Robert Biedroń zapewniali jednak, że również wezmą udział w debacie. Również rzecznik sztabu Andrzeja Dudy potwierdził, że urzędujący prezydent weźmie udział w debacie. Cały czas nie wiadomo, jaką decyzję podejmie Szymon Hołownia i Małgorzata Kidawa-Błońska.

Czytaj także:

Kosiniak-Kamysz: Urocze było to załamywanie rąk przez SzydłoCzytaj także:

Wydłużenie kadencji Dudy? Kosiniak-Kamysz podał warunek