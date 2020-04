Hołownia ostro do Sasina: Po co się chrzanić?

– Mam ochotę przeprosić uprzejmie byłego wicepremiera Gowina za to, że miałem jakieś uwagi dotyczące giętkości jego kręgosłupa. Widzę, że tu są ludzie w ogóle bez kręgosłupa, którym on po prostu nie wyrósł, nie wykształcił się – stwierdził Hołownia podczas wystąpienia live na Facebooku.

Był to komentarz do słów ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który poinformował w środę rano w TVN24, że Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych rozpoczęła już drukowanie kart wyborczych. Dodał, że ich wzór określiła w lutym Państwowa Komisja Wyborcza.

– Oni są w stanie zrobić wszystko, tak jak minister Sasin, który dzisiaj w jednym zdaniu powiedział, że on drukuje już karty do głosowania, a jak go zapytano, na jakiej podstawie drukuje, to powiedział, że nie ma jeszcze podstawy, ale on wydał rozporządzenie – powiedział Hołownia.

– Może na podstawie rozporządzenia ministra Sasina w ogóle od razu zarządzić, że Andrzej Duda zostaje prezydentem dożywotnio? (…) Po co się chrzanić? Po co te wszystkie koszty? Po prostu umówmy się, że głównym źródłem prawa w Polsce i jedynym suwerenem jest obywatel Jarosław Kaczyński – dodał Hołownia.

Zdaniem opozycji Sasin popełnia przestępstwo polegające na bezprawnym drukowaniu kart wyborczych. Cezary Tomczyk z PO poinformował, że Koalicja Obywatelska złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

