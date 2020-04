Biedroń uderza w Budkę: Nie mogę na to patrzeć

My nie traktujemy Platformy jako konkurencji takiej bezpośredniej. Przecież przez wiele lat nawoływaliśmy do tego, żeby razem bronić demokracji. Ja nie mogę patrzeć na to, jak dzisiaj Borys Budka ściska rękę Jarosława Gowina, który przecież przez ostatnie lata deptał konstytucję – powiedział na antenie Polsat News kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.